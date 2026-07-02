Москва2 июл Вести.Единственный дважды Герой России генерал Михаил Гудков, бывший командиром 155-й бригады морской пехоты, был разносторонним человеком, которого отличали качества воина. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он добавил, что качества командира передавались его подчиненным.

Миша был разносторонним человеком. Я могу сказать, что в нем глубоко сочетались качества воина, такого отважного, продуманного и смелого, который мог зажечь свое ближайшее окружение. Это передавалось его подчиненным, морским пехотинцам, при выполнении задач, пускай даже самых сложных, потому что он сам никогда не боялся идти вперед и увлекал за собой и весь свой коллектив, что позволяло одерживать победы. И те заслуги, которые в период его командования получала 155-я бригада, это плод совместного труда, но прежде всего, значит, да, это плод [труда] командира - как он умел организовать, как он умел поднять у людей боевой дух. Поэтому это одна составляющая сказал Кожемяко

Генерал Гудков имел глубокие познания в истории и литературе, отметил губернатор Приморья.

Меня всегда поражало его знание истории, знание литературы, казалось бы, для военного человека, который себя полностью посвятил этому, но вроде это и не совсем и нужно поделился он

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб во время выполнения боевой задачи в Курской области 2 июля 2025 года. Сегодня в подмосковных Мытищах на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" открыли памятник в его честь.

Ранее Кожемяко поделился последними словами Гудкова. По его словам, перед своей гибелью, на боевом задании Гудков вспомнил о Владивостоке и написал поздравительное сообщение со 165-летием города.