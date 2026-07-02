Вдова генерала Гудкова: он очень любил свою семью и заботился о ней

Вдова генерала Гудкова рассказала, с каким трепетом муж относился к семье Вдова генерала Гудкова: он очень любил свою семью и заботился о ней

Москва2 июл Вести.Единственный дважды Герой России генерал Михаил Гудков был заботливым мужем, который любил свою семью и относился к ней с заботой и трепетом. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала вдова Жанна Гудкова.

Этот человек был настолько предан своей службе, что он все делал, чтобы мы никогда не чувствовали себя одиноко, находясь в длительных командировках. Поэтому для меня большая честь, конечно, быть его супругой. Мы прошли очень большой тернистый путь. Он, действительно, герой нашей страны. Я им горжусь сказала она

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб во время выполнения боевой задачи в Курской области 2 июля 2025 года. В годовщину его смерти в подмосковных Мытищах на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" открыли памятник в честь генерала.