Москва25 июл Вести.Член Генерального совета партии "Единая Россия", военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев специальной военной операции (СВО). Об этой инициативе, направленной на сохранение исторической памяти, он рассказал в ходе посещения судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде.

Завод "Янтарь" в рамках выполнения гособоронзаказа пополняет российский флот современными образцами кораблей.

Суть идеи заключается в очень простой инициативе: ввести традицию давать новым кораблям имена героев специальной военной операции сказал Поддубный

По его словам, примерами нынешних героев мы должны воспитать новое поколение.

А только герои СВО сейчас обладают тем особым опытом, который они могут передать детям и имеют на это право, и тем особенным чувством любви к Родине. Это такой очень тонкий момент, поэтому есть инициатива, и мы уже говорили с представителями министерства обороны, о том, чтобы называть боевые корабли, которые вводятся в состав флотов российских Вооруженных сил именами героев специальной военной операции сообщил Поддубный

В качестве одного из таких героев он назвал своего близкого товарища - Героя Российской Федерации генерала Михаила Гудкова, который дважды награжден особым знаком отличия - Звездой Героя Российской Федерации. Одной из Звезд Героя Михаил Гудков был награжден посмертно.

Он яркий представитель морской пехоты и единственный человек в России, который имеет две Звезды Героя Российской Федерации. Мне кажется, для первого такого присвоения этого великолепная кандидатура… Помимо Миши Гудкова огромное количество людей, которые проявили поистине нечеловеческое, наверно, мужество, то, что, может быть, раньше в рамках наших поколений не укладывалось в голове, но сделали это. И боевые корабли, как мне кажется, должны носить имена наших погибших героев. Хотя есть прецеденты, когда корабли называли и именами живых выдающихся представителей нашего Отечества - но это уже на усмотрение нашего военного ведомства отметил Евгений Поддубный

Ранее Поддубный рассказал о своей поездке в Курскую область и посещении бригады "БАРС-Курск", мобильные огневые группы которой задействованы в противодействии атакам украинских БПЛА.