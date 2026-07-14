Москва14 июл Вести.За довольно канцелярской формулировкой – "увековечивание памяти героев СВО" – стоит очень важный общественный процесс и душевный порыв. Мы обязаны помнить своих героев, так военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный ответил на вопрос о необходимости создания новых общественных пространств, посвященных ветеранам спецоперации.

По его словам, память о героях должна жить не только на страницах учебников или печатных изданий. Она должна быть отражена везде, в том числе и в различных мемориалах и общественных пространствах, добавил он.

Мы обязаны вшить память о своих героях, о новых героях в ДНК народа, в ДНК общества. И, конечно, это нужно делать там, где это возможно, и там, где это наиболее эффективно. Герои должны нас окружать на улице, в школах, в университетах, – в целом там, где находятся люди сказал Поддубный

Ранее сообщалось, что на пляже в Курске, где год назад в результате атаки украинских боевиков погибли люди, установят памятный камень.