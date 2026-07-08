Хинштейн: в Курске на пляже установят камень в память о погибших от атаки ВСУ

Памятный камень установят на пляже Курска в честь погибших во время атаки ВСУ Хинштейн: в Курске на пляже установят камень в память о погибших от атаки ВСУ

Москва8 июл Вести.На пляже в Курске, где год назад в результате атаки ВСУ погибли люди, установят памятный камень, сообщил в своем MAX-канале губярнатор региона Александр Хинштейн.

Он принял участие в поминальной службе в Георгиевском храме, с жителями города возложил цветы. Год назад ВСУ нанесли удар по пляжу в центре Курска, унеся жизни четырех человек, в том числе пятилетнего Толи Минашкина.

Совсем скоро мы откроем мурал, посвященный Толику Минашкину. А на въезде на территорию пляжа установим памятный камень с именами героев: об этом попросили их родные написал губернатор

Он добавил, что уже увековечена и память сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова, установлена мемориальная доска на школе №36, где он учился, открыта и парта героя. Планируется присвоить имя Вячеслава и самой школе.