Сальдо: Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне, ударив по детской площадке

ВСУ ударили в Херсоне по детской площадке, погиб мужчина, его жена и дети ранены Сальдо: Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне, ударив по детской площадке

Москва28 мая Вести.Вооруженные силы Украины нанесли удар по детской площадке в Херсоне. В результате погиб мужчина, а его двое маленьких детей и жена получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что противник устроил кровавую провокацию в Херсоне, чтобы перебить возмущение после трагедии в Старобельске ЛНР.

Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим отметил Сальдо

22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 65.