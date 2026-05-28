Москва28 мая Вести.Удар по детской площадке в Херсоне, в ходе которого погиб человек и пострадали дети, почерк безнадежности ВСУ и кровавый антикриз. Такое мнение ИС "Вести" выразил журналист, писатель Дмитрий Лекух.

Он обратил внимание на то, что украинские публикации, в которых утверждается, что удар по детской площадке якобы был нанесен Вооруженными силами России – являются фальшивкой.

Это почерк от безнадежности. Почему это именно фейк, понять достаточно легко… Смысл нам это устраивать в готовящемся к освобождению Херсоне? Поэтому это кровавый антикриз. Но ничего неожиданного, ничего нового они не сделали считает Дмитрий Лекух

По мнению журналиста, за созданием и распространением этой провокационной новости стоят британские пиар-агентства.

Собственно говоря, почерк-то не совсем украинский, это почерк британских пиар-агентств и специальных служб… Это очевидный почерк британских пиарщиков, которые делали Бучу и которые сейчас активно работают на Украине и везде сопровождают Зеленского заключил он

В среду, 27 мая, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по детской площадке в Херсоне. В результате погиб мужчина, а его двое маленьких детей и жена получили ранения. Глава региона отметил, что киевский режим устроил кровавую провокацию в городе, чтобы перебить возмущения после трагедии в луганском Старобельске.