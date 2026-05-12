ВСУ атаковали коммунальщиков в Херсонской области, убив одного и ранив 5 человек В Алешках дрон ударил по коммунальщикам, погиб 1 и ранены 5 человек

Москва12 мая Вести.Трагический инцидент произошел в Алешках Херсонской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владимир Сальдо.

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по работникам коммунального предприятия.

В момент атаки сотрудники МБУ "ЖКХ и Благоустройство" проводили работы по уборке территории, ранения получили шесть человек, впоследствии одна из раненых скончалась.

Одна сотрудница погибла в реанимации, двое находятся в состоянии средней тяжести, трое других получили осколочные ранения уточнил глава региона

Кроме того, в Горностаевке в результате удара украинского БПЛА погибла женщина 1975 года рождения.