Москва12 маяВести.Трагический инцидент произошел в Алешках Херсонской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владимир Сальдо.
Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по работникам коммунального предприятия.
В момент атаки сотрудники МБУ "ЖКХ и Благоустройство" проводили работы по уборке территории, ранения получили шесть человек, впоследствии одна из раненых скончалась.
Одна сотрудница погибла в реанимации, двое находятся в состоянии средней тяжести, трое других получили осколочные раненияуточнил глава региона
Кроме того, в Горностаевке в результате удара украинского БПЛА погибла женщина 1975 года рождения.