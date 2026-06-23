Москва23 июнВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал Указ об объявлении трехдневного траура на территории региона. Такое решение было принято после удара ВСУ по областному центру.
Траур будет продолжаться с 23 до 25 июня. В этот период в Воронежской области будут приспущены государственные флаги.
Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятийнаписал губернатор в мессенджере MAX
Удар по Воронежу был нанесен накануне, 22 июня. ПВО сбила несколько высокоскоростных воздушных целей.
Погибли пять человек, нескольким десяткам жителей города потребовалась помощь врачей. Повреждения получили жилые дома и предприятие.