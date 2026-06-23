После удара ВСУ по Воронежу объявлен трехдневный траур

В Воронежской области объявлен траур после удара ВСУ по Воронежу После удара ВСУ по Воронежу объявлен трехдневный траур

Москва23 июн Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал Указ об объявлении трехдневного траура на территории региона. Такое решение было принято после удара ВСУ по областному центру.

Траур будет продолжаться с 23 до 25 июня. В этот период в Воронежской области будут приспущены государственные флаги.

Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий написал губернатор в мессенджере MAX

Удар по Воронежу был нанесен накануне, 22 июня. ПВО сбила несколько высокоскоростных воздушных целей.

Погибли пять человек, нескольким десяткам жителей города потребовалась помощь врачей. Повреждения получили жилые дома и предприятие.