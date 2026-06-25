Количество погибших при ударе по Воронежу увеличилось до шести

При ракетном ударе по Воронежу погибли 6 и пострадали 62 человека Количество погибших при ударе по Воронежу увеличилось до шести

Москва25 июн Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел последние данные о последствиях удара ВСУ по Воронежу, нанесенного 22 июня.

По данным главы региона, завершены поисковые работы на месте ракетной атаки.

На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть говорится в публикации губернатора, размещенной в мессенджере MAX

Александр Гусев уточнил, что пропавшая без вести женщина была обнаружена под завалами без признаков жизни. Ранее было известно о пяти погибших.

В настоящее время в больницах остается 21 взрослый пострадавший. Остальным травмированным, среди которые есть два ребенка, госпитализация не потребовалась.

Также губернатор отметил, что начаты выплаты компенсаций родственникам погибших. Кроме того, идет составление списка получивших серьезные ранения, им также будет оказана финансовая помощь.

Ранее в Воронежской области был объявлен трехдневный траур.