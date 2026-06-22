Около 50 машин пострадали при ракетном ударе ВСУ по Воронежу

В Воронеже после ракетной атаки ВСУ повреждены около 50 автомобилей Около 50 машин пострадали при ракетном ударе ВСУ по Воронежу

Москва22 июн Вести.В Воронеже после ракетной атаки Вооруженных сил Украины поступило порядка 50 обращений от владельцев поврежденных автомобилей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере MAX.

На данный момент поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей написал Александр Гусев

Наибольшие разрушения получило промышленное предприятие, где возник пожар. Открытое горение потушили к 16.30, сейчас идет разбор завалов. Превышений концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

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Атака украинских войск унесла жизни пятерых человек, пострадали десятки мирных жителей.