Москва22 июнВести.В Воронеже после ракетной атаки Вооруженных сил Украины поступило порядка 50 обращений от владельцев поврежденных автомобилей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере MAX.
На данный момент поступило около 50 обращений о повреждении автомобилейнаписал Александр Гусев
Наибольшие разрушения получило промышленное предприятие, где возник пожар. Открытое горение потушили к 16.30, сейчас идет разбор завалов. Превышений концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.
От падения обломков повреждены фасады и окна в 10 многоквартирных домах, в шести частных домах повреждены кровли.
Атака украинских войск унесла жизни пятерых человек, пострадали десятки мирных жителей.