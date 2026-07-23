При атаке БПЛА в Воронежской области поврежден склад маркетплейса БПЛА повредил склад маркетплейса в Воронежской области

Москва23 июл Вести.Складу одного из маркетплейсов нанесен ущерб в результате атаки беспилотников в Воронежской области, сообщил в MAX губернатор региона Александр Гусев.

Уточняется, что повреждены кровля и фасад складских зданий.

Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения говорится в заявлении

Также в нескольких районах Воронежской области повреждены 11 частных и пять многоквартирных домов. Кроме того, осколками посекло около 10 автомобилей.

Как сообщалось ранее, ночью 23 июля над Воронежем и шесть районами Воронежской области сбили 36 беспилотных летательных аппаратов.

В пригороде Воронежа после падения БПЛА на частное домовладение вспыхнул пожар, погиб трехлетний ребенок, его родители пострадали. Также был легко ранен 19-летний молодой человек.