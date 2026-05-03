Потушен пожар, вспыхнувший на предприятии в Воронежской области из-за БПЛА

После атаки БПЛА на предприятии в Воронежской области произошел пожар Потушен пожар, вспыхнувший на предприятии в Воронежской области из-за БПЛА

Москва3 мая Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел данные о последствиях атаки БПЛА на территорию региона.

По данным главы региона, ночью в воскресенье, 3 мая, в южной части Воронежской области перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения обломков БПЛА произошло и было оперативно ликвидировано возгорание на объекте местного предприятия говорится в заявлении губернатора в мессенджере MAX

Кроме того, в одном из населенных пунктов на территории региона были выбиты оконные стекла в частном доме и многоквартирном жилом здании, также повреждения получила легковая машина.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Александр Гусев подчеркнул, что на территории Воронежской области сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.