Москва3 маяВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел данные о последствиях атаки БПЛА на территорию региона.
По данным главы региона, ночью в воскресенье, 3 мая, в южной части Воронежской области перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов.
В результате падения обломков БПЛА произошло и было оперативно ликвидировано возгорание на объекте местного предприятияговорится в заявлении губернатора в мессенджере MAX
Кроме того, в одном из населенных пунктов на территории региона были выбиты оконные стекла в частном доме и многоквартирном жилом здании, также повреждения получила легковая машина.
По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
Александр Гусев подчеркнул, что на территории Воронежской области сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.