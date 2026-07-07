В Воронежской области при атаке дронов повреждены дома и автомобили

В Воронежской области обломками БПЛА повредило частные дома, гаражи и машины В Воронежской области при атаке дронов повреждены дома и автомобили

Москва7 июл Вести.В Воронежской области минувшей ночью в результате атаки беспилотников повреждены частные дома, гаражи и автомобили в двух муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.

По словам главы региона, расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов написал Александр Гусев

В одном из районов у частного дома выбило окна, пострадали забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломки дрона посекли кровлю одного из частных домовладений, а также крышу, фасад, гараж и машину еще в одном домохозяйстве.

В результате ЧП никто не пострадал.

Угроза новых атак беспилотников в Воронежской области сохраняется, отметил Гусев.