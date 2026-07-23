Москва23 июлВести.Ночью в четверг, 23 июля, в Воронежской области сбили 36 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
Цели были поражены над областным центром и территориями шести районов региона.
В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчикговорится в заявлении
Родители мальчика остались живы, они получили ранения различной степени тяжести.
В том же муниципалитете был легко ранен 19-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась.