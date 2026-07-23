В пригороде Воронежа БПЛА упал на дом: погиб ребенок, пострадали его родители

При атаке БПЛА в пригороде Воронежа погиб ребенок, его родители ранены В пригороде Воронежа БПЛА упал на дом: погиб ребенок, пострадали его родители

Москва23 июл Вести.Ночью в четверг, 23 июля, в Воронежской области сбили 36 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

Цели были поражены над областным центром и территориями шести районов региона.

В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик говорится в заявлении

Родители мальчика остались живы, они получили ранения различной степени тяжести.

В том же муниципалитете был легко ранен 19-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась.