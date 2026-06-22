На предприятии в левобережной части Воронежа возник пожар из-за атаки ВСУ

Ракетная атака ВСУ привела к пожару на предприятии в Воронеже На предприятии в левобережной части Воронежа возник пожар из-за атаки ВСУ

Москва22 июн Вести.В Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в MAX.

Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар пишет Гусев

Уточняется, что открытое горение ликвидировали в 16.30, и сейчас пожар полностью потушен. Сотрудники Роспотребнадзора замерили показатели воздуха и выяснили, что концентрация опасных веществ не превышает норму.

Также, согласно сообщению губернатора, при ракетной атаке на город погибли пять человек.