Москва22 июнВести.В Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в MAX.
Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожарпишет Гусев
Уточняется, что открытое горение ликвидировали в 16.30, и сейчас пожар полностью потушен. Сотрудники Роспотребнадзора замерили показатели воздуха и выяснили, что концентрация опасных веществ не превышает норму.
Также, согласно сообщению губернатора, при ракетной атаке на город погибли пять человек.