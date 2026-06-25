Москва25 июнВести.Поисковые работы на месте ракетной атаки ВСУ по Воронежу завершены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В результате этой атаки погибли шесть человек. Больше 60 пострадали.
Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершеныговорится в публикации
По словам главы региона, медпомощь до сих пор оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу.
Гусев также сообщил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших и одновременно формируются списки тех, кто был серьезно ранен. Они, по словам губернатора, тоже получат финансовую поддержку.