В Воронеже завершены поиски после ракетной атаки 22 июня

Поисковые работы на месте ракетной атаки по Воронежу завершены В Воронеже завершены поиски после ракетной атаки 22 июня

Москва25 июн Вести.Поисковые работы на месте ракетной атаки ВСУ по Воронежу завершены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате этой атаки погибли шесть человек. Больше 60 пострадали.

Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены говорится в публикации

По словам главы региона, медпомощь до сих пор оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу.

Гусев также сообщил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших и одновременно формируются списки тех, кто был серьезно ранен. Они, по словам губернатора, тоже получат финансовую поддержку.