В результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек

Воронежский губернатор сообщил о пяти погибших при атаке на областной центр В результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек

Москва22 июн Вести.В результате ракетной атаки на Воронеж, осуществленной 22 июня, погибли пять человек, сообщил губернатор области Александр Гусев в мессенджере MAX.

Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери констатировал он

По данным главы региона, несколько десятков жителей Воронежа обратились за помощью в медицинские учреждения. Медики осмотрели всех, сделали все, что необходимо, после чего большую часть пострадавших отпустили домой.

Гусев от себя лично и от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших, а всем раненым пожелал скорейшего выздоровления.

Он сообщил также, что семьям погибших и пострадавшим при атаке будет оказана помощь. Людям, потерявшим родственников, будет выплачено по 1 миллиону рублей, получившим серьезные ранения – по 300 тысяч рублей.

Губернатор, кроме того, указал, что пострадали те люди, которые проигнорировали предупреждение о ракетной опасности и не поспешили укрыться в безопасных помещениях.