В Старобельске после трагедии может появиться "Аллея ангелов", как в Донецке Кимаковский: в Старобельске, скорее всего, появится своя "Аллея ангелов"

Москва25 мая Вести.В Старобельске в память о жертвах атаки ВСУ на колледж может появиться мемориальный комплекс "Аллея ангелов", как в Донецке, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ИС "Вести".

И до начала специальной военной операции противник не гнушался тем, что атаковал места, где находятся дети, и у нас порядка 200 детей погибло еще до начала специальной военной операции. Это только в Донецкой Народной Республике. И те, кто бывают в Донецке, знают, что у нас есть "Аллея ангелов". Но то, что, конечно, произошло в Старобельске, это отдельная "Аллея ангелов", которая, скорее всего, появится в этом населенном пункте, в котором просто погибли дети сказал Кимаковский

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.