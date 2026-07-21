Поддубный призвал использовать весь потенциал ветеранов СВО для развития страны Поддубный: государству необходимо использовать весь потенциал ветеранов СВО

Москва21 июл Вести.России необходимо использовать весь потенциал ветеранов спецоперации для развития страны, заявил Герой России военкор "Вестей" Евгений Поддубный.

Он отметил, что народная программа партии "Единая Россия" затрагивает все важнейшие сферы жизни страны, в том числе поддержку участников СВО и их семей, к работе над которой подключены в том числе ветераны спецоперации.

В народной программе обсуждаются меры таким образом, чтобы это была улица со встречным движением, потому что государству просто необходимо использовать весь потенциал ветеранов специальной военной операции. Он огромный. Это очень серьезные возможности для страны, которые позволят развиваться, созидать, строить сказал военкор

21 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы десятого созыва. В список вошли 390 человек, в том числе Евгений Поддубный.

Ранее ЦИК России зарегистрировала списки партий "Новые люди", в который вошли 297 человек, и КПРФ, состоящий из 329 кандидатов.