ЦИК зарегистрировала федеральный список от партии "Новые люди" на выборы в ГД РФ

В ЦИК зарегистрировали федеральный список "Новых людей" на выборы в Госдуму ЦИК зарегистрировала федеральный список от партии "Новые люди" на выборы в ГД РФ

Москва20 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму девятого созыва.

Постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты от "Новых людей" было принято на заседании ЦИК в понедельник.

Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутый политической партией "Новые люди", в количестве 297 человек говорится в постановлении

Заместитель председателя Госдумы, член Центрального совета "Новых людей" Владислав Даванков поблагодарил ЦИК за регистрацию списка и сообщил, что партия начнет активный этап избирательной кампании с учетом опыта предыдущей.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия намерена открыть более 300 избирательных участков за рубежом. Она отметила, что их окончательное число будет зависеть от обстановки в конкретных странах.