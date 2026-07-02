Москва2 июл Вести.Дважды Герой России, заместитель главкома ВМФ Михаил Гудков за полчаса до своей гибели прислал губернатору Приморского края Олегу Кожемяко поздравительное сообщение по случаю 165-летия Владивостока. Об этом Кожемяко рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Губернатор поделился последним сообщением от Героя России, который, даже направляясь на боевую задачу, помнил о городе и поздравил его с юбилеем.

Вы знаете, это было последнее сообщение за полчаса до гибели. Вот. Он уже непосредственно ехал на КП. Это было в 10:30, в 11 его не стало. У нас и сегодня день рождения города Владивостока. А тогда было 165-летие. И вы знаете, даже едя на КП, едя на боевую задачу, он помнил о городе – вот он отправил мне такое сообщение: "Олег Николаевич, здравия желаю! Поздравляю со 165-летием нашего краевого центра, центра Дальнего Востока. Желаю вам успехов, побед в деле развития и процветания нашего региона. Всего самого наилучшего. Обнимаю. Всех благ! Ура!" рассказал Кожемяко

Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года в курском приграничье при ракетном ударе ВСУ. Сегодня в подмосковных Мытищах на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" ему открыли памятник.