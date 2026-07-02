Москва2 июл Вести.Мать единственного дважды Героя России генерала Михаила Гудкова Ольга поделилась с ИС "Вести" секретом воспитания сына.

Она отметила, что старалась растить ребенка на правильной литературе, прививая ему моральные ценности.

Я старалась воспитать человека правильного, на правильной литературе, никогда его не обманывала, потому что были у меня и дежурства, … то есть смотрел правде в глаза все время. Был человеком долга, потому что он всегда говорил: "Кто, если не я?" На правильных книгах [воспитывала], любимая книга про Александра Невского, которую читали мы всей семьей рассказала она

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб во время выполнения боевой задачи в Курской области 2 июля 2025 года. Сегодня, 2 июля, в подмосковных Мытищах на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" открыли памятник в его честь.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, Михаил Гудков был разносторонним человеком, которого отличали качества воина, и он смог их передать своим подчиненным.