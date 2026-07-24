Москва24 июл Вести.Президенту России Владимиру Путину показали письмо матери погибшего в зоне спецоперации Героя России Эдуарда Дьяконова. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Эдуард Дьяконов погиб, защищая Россию, когда ему был всего 21 год. О судьбе матери героя президенту рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Российский лидер детально вник в рассказ женщины.

Мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына она решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя рассказал Зарубин

В письме женщина попросила президента, чтобы братьям и сестрам героев государство также оказывало поддержку.

В День России 12 июня президент РФ встречался в Кремле с участниками СВО и предложил увековечивать память героев, отдавших жизни за Отечество.