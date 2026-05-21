Генерал Марзоев рассказал детали беседы с Путиным

Москва21 мая Вести.Генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, отец погибшего Героя России лейтенанта Василия Марзоева, рассказал ИС "Вести", о чем президент РФ Владимир Путин спросил его после вручения награды сына. После церемонии награждения глава государства ненадолго задержался, чтобы поговорить с Марзоевым.

Он (Путин — прим. ред.) просто спросил, как дела, чего бы я хотел рассказал Марзоев

По его словам, он ответил президенту, что хотел бы и дальше продолжать служить Родине.

21 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, среди награжденных – участники специальной военной операции, часть наград была вручена посмертно.