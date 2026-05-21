Отец погибшего Героя России Марзоева поделился, что хотел бы сказать сыну

Москва21 мая Вести.Отец лейтенанта Василия Марзоева, посмертно удостоенного звания Героя России, Аркадий Марзоев поделился в интервью ИС "Вести", что хотел бы сказать сыну, если бы тот был жив. По словам отца, он гордится сыном и считает, что правильно его воспитал.

Аркадий Марзоев принял участие в традиционной церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Тяжело сейчас формулировать. Я горжусь им. И все, что я хотел бы ему сейчас сказать, что я правильно воспитал сына. Это все, что он сделал, он сделал так, как он должен был это сделать. Согласно того кодекса семейного, который у нас принят сказал он

Гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач на запорожском направлении. Он служил командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

21 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, среди награжденных – участники специальной военной операции, часть орденов и медалей была вручена посмертно.