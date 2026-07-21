Москва21 июл Вести.Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк вручать родителям погибших героев специальной военной операции медальоны воинской доблести.

Путин во вторник провел встречу с Костюк. В ходе беседы с президентом глава ЕАО рассказала, что в регионе родителям погибших бойцов СВО начали вручать медальоны воинской доблести. По словам Костюк, инициативу поддержали в Дальневосточном военном округе.

Мы начали с Еврейской автономной области... Родителям тех, у кого ребята сегодня пали, защищая Родину, мы готовим такую историю - и вот именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Для чего? Ведь родителям ничего не нужно как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его не гибель, а именно подвиг, он сегодня остался важен для того, чтобы страна жила рассказала Костюк

По ее словам, именно родители павших героев не только помогут сохранить страну, но и никому не дадут ее в обиду. Костюк отметила, что это бы означало "обнулить" подвиг их ребенка, а этого, как она подчеркнула, никогда не произойдет. Губернатор ЕАО добавила, что медальоны уже начали вручать.

Это даже не гордость. Я, когда смотрю на родителей, это такое - не сказать горе, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за себя, за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят и уверенность в том, что так дальше будет. Все, что можно, они будут делать сказала Костюк

Путин одобрил инициативу главы Еврейской автономной области.

Отличная идея. Согласен отметил президент

Кроме того, Костюк сообщила, что в Еврейской автономной области открыт мемориал "Матерям победителей", в церемонии приняла участие мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Музаева.

Мне очень понравилось, Сапижат, когда посмотрела на все это, говорит: "Наши сыновья, именно наши сыновья, наша страна, они встают на колено всего лишь один раз в жизни - перед матерью. А мать - это та, что родила, или мать - это Родина, все едино. А потом они встают и готовы защищать и будут всегда защищать". Я с этим теперь живу и понимаю, что так быть должно рассказала Костюк

В апреле президент подписал закон, который дает вдовам участников СВО право на бесплатное получение образования в вузах и колледжах.