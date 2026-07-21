Москва21 июл Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк в Кремле.

До этого Путин и Костюк встречались в августе 2025 года. На тот момент она занимала должность временно исполняющей обязанности губернатора региона.

В ходе нынешней встречи Костюк доложила главе государства о социально-экономическом развитии Еврейской автономной области. Также она рассказала о подготовке кадров для предприятий региона и мерах по привлечению медицинских специалистов.

20 июля Путин встречался с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.