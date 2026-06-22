Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым

Москва22 июн Вести.Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым говорится в сообщении

Лидеры обсудили взаимодействие двух стран, сотрудничество по широкому кругу вопросов, наращивание двустороннего диалога, в том числе с учетом двустороннего соглашения.

До этого лидеры встречались 9 мая в Москве. Алан Гаглоев прибыл в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. Тогда же стороны подписали соглашение.