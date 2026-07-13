Путин выразил надежду на победу Камболова на выборах в Южной Осетии Путин пообещал поддержку и. о. президента Южной Осетии Камболову на выборах

Москва13 июл Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым заявил о готовности оказывать поддержку республике и ее новому руководству.

Путин в ходе встречи отметил, что предыдущий лидер Алан Гаглоев рекомендовал Камболова на эту должность перед переходом на работу в администрацию президента России.

Хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы в свою очередь оправдаете их доверие. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать сказал Путин

По его словам, сам Камболов имеет большой опыт работы в федеральных органах власти и науке. Российский лидер выразил уверенность, что этот опыт поможет в определении приоритетов развития республики и их реализации.

Гаглоев ранее покинул пост президента Южной Осетии. 23 июня он перешел на должность советника президента Российской Федерации.