Гаглоев назвал отношения РФ и Южной Осетии братскими

Москва9 мая Вести.Где русские и осетины, там всегда братство и победа, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Гаглоев подчеркнул, что осетинские и российские воины действуют на самых сложных участках специальной военной операции и достойны памяти своих дедов, защитивших мир от фашизма во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в зоне специальной военной операции российско-осетинские братья плечом к плечу отстаивают нашу общую историю. Где русские и осетины, там всегда братство. А где братство, там всегда победа. И победа будет, конечно, за нами сказал президент Южной Осетии

Путин встретился с Гаглоевым 9 мая в Кремле. Лидеры двух стран подписали договор об углублении союзнического взаимодействия.