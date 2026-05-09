Москва9 маяВести.Где русские и осетины, там всегда братство и победа, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Гаглоев подчеркнул, что осетинские и российские воины действуют на самых сложных участках специальной военной операции и достойны памяти своих дедов, защитивших мир от фашизма во время Великой Отечественной войны.
Сегодня в зоне специальной военной операции российско-осетинские братья плечом к плечу отстаивают нашу общую историю. Где русские и осетины, там всегда братство. А где братство, там всегда победа. И победа будет, конечно, за намисказал президент Южной Осетии
Путин встретился с Гаглоевым 9 мая в Кремле. Лидеры двух стран подписали договор об углублении союзнического взаимодействия.