Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин в День России встретился в Кремле с участниками специальной военной операции и предложил увековечивать память героев, отдавших жизни за Отечество. В качестве примера глава государства привел замкомандира батальона Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач.

Обращаясь к собравшимся военнослужащим, президент подчеркнул, что присвоения имен героев штурмовым подразделениям недостаточно.

Мне думается, не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально, без всякого преувеличения героев, как вы, как Очир-Горяев и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию, не только присваивать их имена штурмовым подразделениям… нужно заниматься увековечиванием имен таких наших бойцов заявил Путин

По словам президента, он уже обсуждал этот вопрос с администрацией и правительством. Имена павших героев должны присваиваться не только штурмовым, но и другим воинским частям и подразделениям, а также улицам, школам и иным объектам.