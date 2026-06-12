Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции почтил память погибших бойцов ВС РФ минутой молчания.

Во время разговора с военнослужащими, один из участников встречи вспомнил про недавно погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева. Глава государства назвал его светлым человеком и настоящим мужчиной.

Вот, к сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его память, и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почти минутой молчания сказал Путин

12 июня, в День России, президент принял в Кремле участников специальной военной операции. Он отметил, что находится в постоянном контакте с представителями войск на СВО.