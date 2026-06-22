Песков: Путин всегда помнит о своем отце-фронтовике Песков заявил, что Путин всегда хранит память об отце-фронтовике

Москва22 июн Вести.Президент России Владимир Путин хранит память о своем отце, участнике Великой Отечественной войны Владимире Спиридоновиче Путине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, вспоминает ли президент в такие даты, как 22 июня, своего отца-фронтовика и есть ли у Путина портрет родителя в комнате отдыха.

Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. И, естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент тоже вспоминает своего отца отметил Песков

Владимир Спиридонович Путин в первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт, отказавшись от брони. Он участвовал в боевых действиях и получил тяжелое ранение на Невском пятачке.

Президент России бережно относится к памяти об отце. В памятные даты он часто рассказывает семейные воспоминания о тяжелых военных годах. В частности, в семье Путиных во время блокады Ленинграда умер брат президента. В годовщину снятия блокады Путин традиционно возлагает цветы к Рубежному камню на Невском пятачке.

Сегодня, в День памяти и скорби, глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду.