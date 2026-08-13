Москва13 авг Вести.Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгением Знаменским, который 13 августа отмечает 101-й день рождения, сообщили в Кремле.

Глава государства сердечно поздравил Евгения Знаменского и передал ему наилучшие пожелания.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил Евгения Алексеевича за его ратный подвиг в годы войны и трудовые свершения в мирной жизни, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений граждан России.

9 мая 2025 года фронтовик почетно сопровождал Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время парада Победы на Красной площади.