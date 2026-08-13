Путин поздравил ветерана Знаменского со 101-летием Путин личной телеграммой поздравил ветерана Знаменского со 101-летием

Москва13 авг Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

13 августа Знаменскому исполняется 101 год.

Человек особой жизненной закалки, фронтовик, мужественный, сильный духом человек, вы прошли славный боевой путь, участвовали в Сталинградской битве, в освобождении Европы от нацизма и встретили победную весну в Берлине, а после Великой Отечественной войны многие годы честно работали на благо Родины отметил глава государства

Путин поблагодарил ветерана за ратный подвиг и труд, а также за глубокое чувство сопричастности к судьбе Родины.

В заключение президент пожелал Знаменскому здоровья и всего наилучшего.

В 2025 году фронтовик почетно сопровождал Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время парада Победы на Красной площади 9 мая.