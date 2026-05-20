Москва20 маяВести.Народ Китая прекрасен, россиянам нужно с ним дружить, заявил агентству ТАСС ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский.
Ветеран восхитился ухоженностью Пекина, дружелюбностью китайского народа и тому, "как они маршируют".
Прекрасный народ, прекрасный. С ними надо дружитьсказал Знаменский
На параде Победы в 2025 году Знаменский сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Перед началом парада ветеран успел немного поговорить с лидерами стран и попросил Си Цзиньпина дружить с президентом России "как можно дольше".