Ветеран Знаменский: китайцы – прекрасный народ, с ними надо дружить

Москва20 мая Вести.Народ Китая прекрасен, россиянам нужно с ним дружить, заявил агентству ТАСС ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский.

Ветеран восхитился ухоженностью Пекина, дружелюбностью китайского народа и тому, "как они маршируют".

Прекрасный народ, прекрасный. С ними надо дружить сказал Знаменский

На параде Победы в 2025 году Знаменский сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Перед началом парада ветеран успел немного поговорить с лидерами стран и попросил Си Цзиньпина дружить с президентом России "как можно дольше".