Москва20 мая Вести.Дружба России и Китая вносит весомый вклад в предотвращение ядерной войны, охлаждая агрессивные порывы других стран. Об этом в беседе с ТАСС заявил ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который в 2025 году на параде Победы сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Знаменский подчеркнул, что глава российского государства выстраивает верную политику, налаживая связи с Востоком.

Москва–Пекин навек дружба была… сейчас наш президент больше клонится к Востоку. Это очень правильная его политика. Дружба эта очень даже влияет на наших недругов. Она им не нравится… и с ядерной войной, чтобы враги наши поосторожнее были со своими выпадами разными, которые сейчас вокруг [звучат] сказал Знаменский

Ранее он назвал китайцев прекрасным народом и восхитился красотой Пекина. Беседа со Знаменским прошла на фоне официального двухдневного визита Путина в Китай.