Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин передали поздравления ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому в преддверии его 101-летия. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлом году фронтовик почетно сопровождал лидеров двух стран во время парада Победы на Красной площади. Поводом для памятного жеста стал осмотр тематической выставки, в ходе которой главам государств продемонстрировали снимок с торжественного шествия 2025 года.

На фотографии запечатлен Знаменский, сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином. Узнав от организаторов экспозиции о планах поздравить ветерана с наступающим днем рождения (13 августа герою исполнится 101 год), лидеры присоединились к инициативе.

Председатель КНР в ходе общения пожелал ветерану крепкого здоровья и долголетия. Российский лидер попросил представителей выставки передать фронтовику поздравления и от своего имени. Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в ряды Красной Армии в начале 1943 года.

Свой боевой путь он завершил в Берлине, оставив подпись на стене поверженного Рейхстага. За проявленное мужество Знаменский был удостоен ордена Отечественной войны II степени, двух медалей "За отвагу", а также отмечен наградами за оборону Москвы, освобождение Варшавы и взятие Берлина.

Ранее ветеран Знаменский сообщил Си Цзиньпиню, что польщен вниманием Путина.