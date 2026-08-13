Москва13 авгВести.Президент России Владимир Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского. О разговоре с главой государства ветеран рассказал ИС "Вести".
Я обалдел совсем. Это надо ж простому советскому, русскому мужику, солдату сам президент [позвонил]. Здоровья пожелал и всего хорошего. И мне еще сказал так – какое будет поручение?рассказывает ветеран
Знаменский попросил защитить историю Великой Отечественной от искажений, чтобы коллаборантов не называли героями, а Советский Союз не вычеркивали из списка стран-победителей.
13 августа Знаменскому исполнился 101 год.