Ветеран ВОВ Знаменский рассказал, как Путин поздравил его со 101-летием

Ветеран Знаменский рассказал, как Путин поздравил его со 101-летием по телефону Ветеран ВОВ Знаменский рассказал, как Путин поздравил его со 101-летием

Москва13 авг Вести.Президент России Владимир Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского. О разговоре с главой государства ветеран рассказал ИС "Вести".

Я обалдел совсем. Это надо ж простому советскому, русскому мужику, солдату сам президент [позвонил]. Здоровья пожелал и всего хорошего. И мне еще сказал так – какое будет поручение? рассказывает ветеран

Знаменский попросил защитить историю Великой Отечественной от искажений, чтобы коллаборантов не называли героями, а Советский Союз не вычеркивали из списка стран-победителей.

13 августа Знаменскому исполнился 101 год.