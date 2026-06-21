Москва21 июнВести.Президент России Владимир Путин 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском садуговорится в сообщении Кремля
Кроме того, российский лидер возложит цветы к мемориалам городов-героев и к памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
Ранее журналист Павел Зарубин рассказал ИС "Вести" о расписании президента на следующей неделе. В частности, Путин проведет ряд совещаний: с правительством, Советом безопасности и по развитию авиации.