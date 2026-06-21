Путин почтит память павших в 85-ю годовщину начала войны Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

Москва21 июн Вести.Президент России Владимир Путин 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду говорится в сообщении Кремля

Кроме того, российский лидер возложит цветы к мемориалам городов-героев и к памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".

Ранее журналист Павел Зарубин рассказал ИС "Вести" о расписании президента на следующей неделе. В частности, Путин проведет ряд совещаний: с правительством, Советом безопасности и по развитию авиации.