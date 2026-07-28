СК опубликовал фото с места главы баскетбольного клуба "Динамо" во Владивостоке

Появились кадры с места гибели главы баскетбольного клуба "Динамо" Сандлера СК опубликовал фото с места главы баскетбольного клуба "Динамо" во Владивостоке

Москва28 июл Вести.Следственные органы выясняют обстоятельства гибели руководителя Приморского спортивного общества "Динамо", президента и главного тренера одноименного баскетбольного клуба Эдуарда Сандлера. Фото с места трагедии СУ СКР по региону опубликовало в мессенджере MAX.

Спортсмен получил смертельные травмы в районе улицы Набережная во Владивостоке. Его гидроцикл врезался в каменную насыпь и опрокинулся. Сандлер погиб на месте.

Организована доследственная проверка по факту происшествия на акватории в районе улицы Набережная города Владивостока, в результате которого погиб мужчина (по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении ведомства

Соболезнования родным и близким погибшего выразили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и спортивное сообщества "Динамо".