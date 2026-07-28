Погиб глава баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока Эдуард Сандлер Тренер баскетбольного клуба "Динамо" Сандлер погиб во Владивостоке

Москва28 июл Вести.Руководитель Приморского спортивного общества "Динамо", а также президент и главный тренер одноименного баскетбольного клуба Эдуард Сандлер погиб при аварии гидроцикла во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Это соответствует действительности, да. Врезался в камни, но сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах приводит ТАСС слова источника

Трагедия произошла в ночь на 28 июля. По предварительным данным, в районе улицы Набережная гидроцикл столкнулся с препятствием. Водитель скончался до прибытия медиков. Утром сведения о гибели Сандлера появились в соцсетях.

Ушел из жизни Эдуард Михайлович Сандлер. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола отмечает пресс-служба спортивного общества "Динамо"

Сандлер родился в 1981 году во Владивостоке. Его тренерская карьера включала работу с командами "Восток-65", "Сахалин" и "Спартак-Приморье".

Под руководством Сандлера "Спартак-Приморье" стал чемпионом Суперлиги в 2016 году, а спустя восемь лет такого же успеха добился клуб "Динамо". В 2020 году Сандлер участвовал в выборах на пост президента Российской федерации баскетбола.

В феврале 2026 года стало известно о смерти 32-летнего бывшего нападающего московских "Спартака" и "Динамо" Артема Федорова.