Москва24 июн Вести.Баскетбольная команда "Динамо" (Владивосток) стала дебютантом чемпионата-2026/27 Единой Лиги ВТБ. Предыдущие попытки попасть в турнир носили характер разведки боем, заявил ИС Вести" генеральный директор и главный тренер команды Эдуард Сандлер.

В прошлом Сандлер возглавлял клуб "Сахалин", который был расформирован в 2017 году.

Те попытки в 2024 году или в 2016-м от БК "Сахалин" носили, конечно, характер разведки боем. Впервые мы действительно соответствовали всем требованиям, которые предъявляет Лига ко вновь вступившим участникам – и проведение матча на большой арене, и финансовые гарантии. Сразу же получили отклик. Поэтому тот миф, который часто любят говорить, что большие лиги не хотят дальневосточных команд - это неправда сказал он

По словам Сандлера, тренировки баскетболистов будут проводиться в спортивном комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке. При этом с хоккеистами клуба "Адмирал", уверен он, конкуренции за место не будет.

Мы общаемся, взаимодействуем, у нас профессиональный подход. Руководитель региона определил приоритеты, и приоритет, конечно же, команда КХЛ. Но они свой календарь уже сформировали, и мы с Лигой посмотрели, есть очень много свободных мест, чтобы разместить не такое уж и большое количество матчей. 15 матчей будет за регулярный чемпионат. Все получится, поэтому у меня с этим никаких переживаний нет отметил тренер

Ранее сообщалось, что 10 стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), выступая против возвращения России и Белоруссии на баскетбольные турниры.