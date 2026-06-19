10 стран просят ФИБА не пускать игроков РФ и Белоруссии на турниры

10 стран выступили против возвращения РФ и Белоруссии на баскетбольные турниры 10 стран просят ФИБА не пускать игроков РФ и Белоруссии на турниры

Москва19 июн Вести.10 стран выступили против возвращения России и Белоруссии на баскетбольные турниры, о чем направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА). Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Кроме Украины, к обращению присоединились руководители баскетбольных федераций Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Польши и Швеции.

В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3х3 среди игроков до 23 лет. Не исключено, что страны могут бойкотировать матчи с соперниками из России и Белоруссии на турнире, говорится в публикации.

Инициаторы запрета выступают против допуска россиян и белорусов на все турниры ФИБА.

Это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых основан международный спорт говорится в обращении

Ранее сообщалось, что Латвия вышла из специальной комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА), в которую входил бывший президент республики Раймондс Вейонис.