В Белорусской федерации легкой атлетики не исключили консолидации с Россией

Белорусская сторона может объединиться с ВФЛА в споре с World Athletics в CAS В Белорусской федерации легкой атлетики не исключили консолидации с Россией

Москва24 июл Вести.Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) сообщила РИА Новости, что не исключает консолидации с российской стороной в судебном споре со Всемирной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Мы подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS)… Таким образом, мы идем по тому же правовому пути, что и наши российские коллеги, и не исключаем любых форм консолидации говорится в сообщении

Ранее в июле World Athletics продлила отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой, несмотря на рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к стартам без ограничений. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала против World Athletics иск в CAS.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что руководство World Athletics глухо к чаяниям российских спортсменов и решениям МОК.