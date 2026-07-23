Дегтярев отметил, что World Athletics глуха к чаяниям российских спортсменов Дегтярев: World Athletics остается глухой к чаяниям российских спортсменов

Москва23 июл Вести.Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) остается глухой к чаяниям спортсменов из России и к Международному олимпийскому комитету (МОК) при подготовке к международным стартам. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он отметил, что российские легкоатлеты показывают при подготовке к соревнованиям хорошие результаты.

Поэтому я хочу им пожелать успеха и на чемпионате России, и в процессе подготовки к международным стартам, за которые мы боремся с World Athletics, которая пока остается глухой к чаяниям спортсменов, к МОК, который все санкции снял с России, мы будем добиваться в судах восстановления справедливости сказал министр

Ранее Дегтярев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) и World Athletics являются самыми "отмороженными" организациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям.