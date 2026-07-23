Москва23 июлВести.Позиция президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу по недопуску российских спортсменов к международным соревнованиям не понятна никому. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский.
По мнению Борзаковского, в последнее время именно позиция Коу является главным препятствием для возвращения легкоатлетов РФ на международные старты.
В последнее время, мне кажется, это действительно так, что завязано именно на нем одном, потому что я знаю членов Совета, которые за возвращение России на международную арену, наших атлетов на международную арену. Помимо этого, чтобы и соревнования проводились внутри страны, внутри России. Они, в принципе, и сейчас проводятся, но, тем не менее, чтобы наши атлеты могли открыто, свободно, как и все атлеты других национальных сборных, выезжать на международные старты - как на коммерческие, так и на официальные. Поэтому, на мой взгляд, это позиция только Коу, непонятная ни для кого абсолютно, потому что уже МОК со своей стороны настоятельно рекомендовал всем международным федерациям восстанавливать в правах наши федерации и допускать спортсменов под флагом и гимномсообщил Борзаковский
По его словам, у ВФЛА нет связи с Коу уже много лет.
Я общался с ним очень давно - последний раз, наверное, лет 15 назад, еще будучи спортсменом, и после, уже когда заканчивал спортивную карьеру, как раз когда его выбрали в 2015 году в Пекине на пост президента. Он обещал приехать в первую страну, куда он поедет с визитом, - в Россию. Он действительно сдержал обещание, приехал в Россию. Но после того, как он уехал, две недели прошло, и у нас начались все эти скандалы и т.д., и т.п. И с тех пор он не отвечает ни на звонки, ни на email - то есть абсолютно никакой связи нет, к сожалению. Видимо, наверное, человеку нечего сказать в наш адрес - как мне лично, так и в адрес в целом [Всероссийской] Федерации легкой атлетикирассказал Борзаковский
Ранее ВФЛА подала иск против World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS). Борзаковский уверен, что спортивный арбитраж примет решение в рамках закона. Коу же, по его мнению, может быть не переизбран в президенты World Athletics.
Думаю, что CAS сделает свое дело в любом случае, потому что это правомерная организация, которая примет все в рамках закона. Это в первую очередь. И второе - на мой взгляд, сейчас, когда будут перевыборы, они в любом случае будут, не факт, что Коу пройдет дальше, и посмотрим, как будет все складыватьсясказал Борзаковский
Тем временем министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал главу World Athletics Себастьяна Коу удивительным, но сломанным человеком. Глава Минспорта РФ уверен в положительном решении вопроса о возвращении российских легкоатлетов на международные старты.