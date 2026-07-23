Москва23 июл Вести.Позиция президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу по недопуску российских спортсменов к международным соревнованиям не понятна никому. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский.

По мнению Борзаковского, в последнее время именно позиция Коу является главным препятствием для возвращения легкоатлетов РФ на международные старты.

В последнее время, мне кажется, это действительно так, что завязано именно на нем одном, потому что я знаю членов Совета, которые за возвращение России на международную арену, наших атлетов на международную арену. Помимо этого, чтобы и соревнования проводились внутри страны, внутри России. Они, в принципе, и сейчас проводятся, но, тем не менее, чтобы наши атлеты могли открыто, свободно, как и все атлеты других национальных сборных, выезжать на международные старты - как на коммерческие, так и на официальные. Поэтому, на мой взгляд, это позиция только Коу, непонятная ни для кого абсолютно, потому что уже МОК со своей стороны настоятельно рекомендовал всем международным федерациям восстанавливать в правах наши федерации и допускать спортсменов под флагом и гимном сообщил Борзаковский

По его словам, у ВФЛА нет связи с Коу уже много лет.

Я общался с ним очень давно - последний раз, наверное, лет 15 назад, еще будучи спортсменом, и после, уже когда заканчивал спортивную карьеру, как раз когда его выбрали в 2015 году в Пекине на пост президента. Он обещал приехать в первую страну, куда он поедет с визитом, - в Россию. Он действительно сдержал обещание, приехал в Россию. Но после того, как он уехал, две недели прошло, и у нас начались все эти скандалы и т.д., и т.п. И с тех пор он не отвечает ни на звонки, ни на email - то есть абсолютно никакой связи нет, к сожалению. Видимо, наверное, человеку нечего сказать в наш адрес - как мне лично, так и в адрес в целом [Всероссийской] Федерации легкой атлетики рассказал Борзаковский

Ранее ВФЛА подала иск против World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS). Борзаковский уверен, что спортивный арбитраж примет решение в рамках закона. Коу же, по его мнению, может быть не переизбран в президенты World Athletics.

Думаю, что CAS сделает свое дело в любом случае, потому что это правомерная организация, которая примет все в рамках закона. Это в первую очередь. И второе - на мой взгляд, сейчас, когда будут перевыборы, они в любом случае будут, не факт, что Коу пройдет дальше, и посмотрим, как будет все складываться сказал Борзаковский

Тем временем министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал главу World Athletics Себастьяна Коу удивительным, но сломанным человеком. Глава Минспорта РФ уверен в положительном решении вопроса о возвращении российских легкоатлетов на международные старты.