Дегтярев о президенте World Athletics: удивительный, но сломанный человек Дегтярев назвал главу World Athletics удивительным, но сломанным человеком

Москва23 июл Вести.Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу как бывший спортсмен должен понимать важность равноправия для всех спортсменов, но, сожалению, оказался сломлен. Такое заявление сделал в беседе с ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Актуальная позиция World Athletics сложилась в основном по вине Коу, считает министр.

Удивительный человек. Он выступал на Олимпиаде в Москве в 1980 году, вопреки, кстати, решению британского правительства о бойкоте московской Олимпиады. То есть он как спортсмен должен понимать, что главная ценность спорта — это равные возможности для всех. Но он, к сожалению, сломался отметил Дегтярев

Он добавил, что сегодня Коу является непримиримым оппонентом России и не хочет допускать россиян к международным соревнованиям.

Значит, придется через суд его к этому обязать подытожил министр

В начале июля в World Athletics оставили в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета ассоциации, которое прошло в видеоформате.