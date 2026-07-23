Москва23 июлВести.Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу как бывший спортсмен должен понимать важность равноправия для всех спортсменов, но, сожалению, оказался сломлен. Такое заявление сделал в беседе с ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Актуальная позиция World Athletics сложилась в основном по вине Коу, считает министр.

Удивительный человек. Он выступал на Олимпиаде в Москве в 1980 году, вопреки, кстати, решению британского правительства о бойкоте московской Олимпиады. То есть он как спортсмен должен понимать, что главная ценность спорта — это равные возможности для всех. Но он, к сожалению, сломался

отметил Дегтярев

Он добавил, что сегодня Коу является непримиримым оппонентом России и не хочет допускать россиян к международным соревнованиям.

Значит, придется через суд его к этому обязать

подытожил министр

В начале июля в World Athletics оставили в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета ассоциации, которое прошло в видеоформате.