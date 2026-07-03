Москва3 июл Вести.Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета ассоциации, которое прошло в видеоформате.

Совет подтвердил решение, принятое им в марте 2022 года, пересмотренное в 2023 и 2025 годах и вновь обсуждаемое в марте 2026 года, об исключении российских и белорусских спортсменов говорится в релизе

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от турниров World Athletics с 1 марта 2022 года.